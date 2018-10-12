Лукашенко показал Путину свою малую родину

Белорусский лидер Александр Лукашенко показал президенту России Владимиру Путину свою малую родину в агрогородке Александрия. Об этом сообщает «Белта».

По данным агентства, Путин и Лукашенко посетили город после завершения официальных мероприятий.

Как отмечается, лидеры осмотрели дом, где рос Лукашенко, и прогулялись по деревне.

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При этом Путин и Лукашенко также отведали блины и драники из печи.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе встречи с Лукашенко поделился впечатлениями от Могилева.