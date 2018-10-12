WP: Турция уведомила США о доказательствах смерти саудовского журналиста
Турция проинформировала Соединенные Штаты о наличии записей, подтверждающих смерть журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашукджи, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц в обеих странах.
По данным турецкой стороны, основанным на видео- и аудиоматериалах, Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Это произошло в этом месяце.
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«Вы можете слышать его голос и голоса мужчин, говорящих по-арабски. Вы можете слышать, как его пытали, мучили, а потом убили», — рассказал один из источников.
Ранее сообщалось, что Анкара и Эр-Рияд договорились о создании совместной группы для расследования исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.