Названа дата встречи Путина с президентом Египта

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведут встречу 17 октября в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что стороны обсудят наращивание взаимодействия между странами.

«Лидеры обсудят ключевые вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главы России и Египта также обсудят военно-техническое сотрудничество, борьбу с терроризмом и «обстановку в регионе» — палестинскую проблему, ситуацию в Сирии и Ливии.