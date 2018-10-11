В МИД Венгрии вызвали посла Украины

Государственный секретарь венгерского МИДа Левенте Мадьяр проинформировал, что в ведомство был вызван посол Украины в Будапеште. Об этом сообщает The Hungary Today.

Отмечается, что инцидент связан с тем, что на Украине в базу сайта «Миротворец» были внесены данные о более чем 300 людях, имеющих украинское и венгерское гражданство.

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«Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште после того, как «антиукраинская политика Украины достигла нового уровня», — говорится в заявлении ведомства.

Также к вызову посла имеет отношения прозвучавший в украинской Раде призыв депортировать украинцев, которые имеют гражданство обеих стран.

Ранее сообщалось, что более 300 украинцев с венгерским паспортом внесены в базу «Миротворец».