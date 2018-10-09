Депутаты Армении поддержали досрочные выборы в парламент
Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проведении досрочных парламентских выборов в стране поддержали по меньшей мере 55 депутатов Национального собрания страны, передает РИА «Новости».
Отмечается, что такой результате голосования дает Пашиняну большинство в парламенте и наделяет правом проведения досрочных парламентских выборов в декабре.
Реклама
Для того, чтобы провести голосование Пашиняну необходимо будет уйти в отставку при условии, что парламент не назначит нового главу правительства в течение двух недель.
Читайте также материал «Газеты.Ru» о ситуации в Армении.