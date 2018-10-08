Президент Южной Кореи подтвердил намерение Ким Чен Ына посетить Россию

Глава КНДР Ким Чен Ын намерен приехать в Россию. Об этом сообщает «Ренхап».

Отмечается, что советующее заявление сделал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

«Кроме второго саммита КНДР — США ожидается, что председатель Ким отправится в Россию и Китай», — сказал Ин.

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Он добавил, что также запланирован визит председатель КНР Си Цзиньпин на северокорейскую территорию.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил на время менять санкционный режим в отношении КНДР, чтобы помочь сотрудничеству Северной и Южной Корей.