Президент Южной Кореи подтвердил намерение Ким Чен Ына посетить Россию
Глава КНДР Ким Чен Ын намерен приехать в Россию. Об этом сообщает «Ренхап».
Отмечается, что советующее заявление сделал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
«Кроме второго саммита КНДР — США ожидается, что председатель Ким отправится в Россию и Китай», — сказал Ин.
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Он добавил, что также запланирован визит председатель КНР Си Цзиньпин на северокорейскую территорию.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил на время менять санкционный режим в отношении КНДР, чтобы помочь сотрудничеству Северной и Южной Корей.