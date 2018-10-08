МИД России назвал причину отказа Украины от договора о дружбе

Украинское руководство приняло решение не продлевать договор о дружбе с Россией с целью повышения популярности перед президентскими выборами, которые должны пройти в 2019 году, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью «Известиям».

«Совершенно очевидно, что сделано это властями в Киеве с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 году очередных президентских выборов», — сказал Карасин.

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Он также подчеркнул, что власти Украины неоднократно заявляли о своем намерении добиться «цивилизационного разрыва» Украины с Россией, в то время как российская сторона исходит из того, что «даже самым азартным политикам» не удастся разрушить связи между народами двух стран.

Ранее в Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины.