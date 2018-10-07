В Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что улучшение отношений между Россией и Украиной возможно только при условии смены власти в Киеве, передает РИА «Новости».

По его мнению, в настоящее время на Украине власть находится у «партии войны», которая удерживается за счет разжигания антироссийских настроений в обществе, а потому заинтересована в продолжении войны в Донбассе.

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«Украинские руководители находятся под влиянием не только Запада, но и предстоящих выборов. Они накачивают общество антироссийской истерией», — сказал Цеков.

Он также отметил, что шаги по налаживанию сотрудничества между странами совершает именно Москва, и напомнил, что Киев разорвал договор о дружбе с Россией.

Ранее сообщалось, что на Украине выдвинули условия примирения с Россией.