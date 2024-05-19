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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

В ДНР заявили, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

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Сергей Аверин/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Газета.Ru»): 12.00 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП (взрывоопасный предмет – «Газета.Ru») с БПЛА», — говорится в сообщении.

19 мая украинские войска обстреляли поселок городского типа Александровка в ДНР в результате чего женщина была ранена.

До этого российские операторы FPV-дрона подбили американскую бронированную машину пехоты (БМП) Bradley в окрестностях села Соловьево в ДНР.

17 мая ВСУ покинули большую часть позиций в населенном пункте Нетайлово под Авдеевкой.

Ранее Украина впервые ударила по ДНР американской бомбой GLSDB.

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