Ким Чен Ын пригласил американских инспекторов на ядерный полигон
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил инспекторов из США осмотреть крупнейший полигон для испытания ядерного оружия Пунгери, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Хизер Науэр.
Как отмечается, Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить ядерный полигон Пунгери, чтобы подтвердить, что он был «необратимо демонтирован».
Реклама
Также сообщается, что американский госсекретарь Майк Помпео и северокорейский лидер по результатам встречи уточнили время и место следующего саммита глав США и КНДР.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал встречу Помпео с Ким Чен Ыном и выложил фотографии.