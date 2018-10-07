На Украине выдвинули условия примирения с Россией

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что считает возможным примирение Украины и России, однако выразил скепсис в связи с понятием «братские народы», передает «Главред».

«Моя личная позиция: я никогда не считал россиян «братским народом». Для меня чуждо понятие «братские народы». Если мы – братья, тогда кто из нас Каин, а кто – Авель? Я думаю, риторический вопрос», — заявил Тука.

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Он также подчеркнул, что считает возможным примирение между странами только при наличии у российской стороны реального желания и выразил надежду на то, что между государствами возобладают отношения «на партнерской основе».

«В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя «элитой», доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу», — добавил он.

Он также указал на то, что не все россияне поддерживают политику действующего главы государства.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался об идее закрытия генконсульств России на Украине.