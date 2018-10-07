Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимиора Путина с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы приводит пресс-служба белорусского лидера.

7 октября Путину исполнилось 66 лет.

«Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — отметил Лукашенко.

По его словам, Путин вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России‚ а также в преодоление ею многих вызовов и угроз современности.