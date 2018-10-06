Юнкер не захотел портить отношения с Россией из-за «кибератак» на ОЗХО

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не намерен портить отношения с российской стороной из-за предполагаемых кибератак Москвы на ОЗХО. Об этом сообщает Der Standard.

«Я не готов разругаться с Россией, хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах», — сказал Юнкер.

Реклама

Он отметил, что сторонам следует сохранять спокойствие. Также Юнкер подчеркнул, что Европе следует поддерживать диалог с Россией из соображений безопасности.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте допустил возможность введения новых санкций против России после обвинений в «российской кибератаке» на ОЗХО.

Официальная Москва отрицает факт причастности российской разведки к кибератакам.