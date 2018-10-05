Кадыров подписал закон о границе с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон, ранее утвержденный парламентом республики, об установлении границы с Ингушетией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы республики.

26 сентября Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение об определении границы между своими регионами. Отмечалось, что Чечне была передана горно-лесистая местность в Сунженском районе Ингушетии. Ингушетия получила такую же территорию в Надтеречном районе Чечни.

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«Глава Чечни подписал закон о границе между республикой Ингушетия и Чеченской республикой. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования», — сообщили в администрации.

Ранее парламенты Ингушетии и Чечни утвердили соглашение между регионами о закреплении административной границы.