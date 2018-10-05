WP: администрация Трампа не намерена продолжать конфликт с Китаем

Администрация американского президента Дональда Трампа не намерена продолжать конфронтацию с китайскими властями. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, актуальная политика Соединенных Штатов не направлена на то, чтобы разорвать отношения с китайской стороной.

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«Мнение, что это (нынешняя политика США в отношении Китая. — «Газета.Ru») как-то говорит о разрыве [между странами] в корне неверно. Все совсем наоборот», — сказал источник.

Он объяснил, что политика администрации Трампа должна сказать жителям США, что им следует «очнуться» и по-новому взглянуть на отношения между странами. Также, по его словам, китайским властям следует понять, что их ждут «последствия», если они продолжат выбранный политический курс.

Ранее сообщалось, что США намерены создать «торговую коалицию» для противостояния КНР.