В Армении назначили трех новых министров

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении новых глав МЧС, министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, а также министерства транспорта, связи и информационных технологий, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Назначить Феликса Цолакяна министром по чрезвычайным ситуациям, Гарегина Баграмяна — министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Акопа Аршакяна — министром транспорта, связи и информационных технологий», — говорится в тексте указа.

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Сообщается, что Баграмян и Аршакян до назначения были заместителями министров в своих ведомствах. Цолканян занимал посты замдиректора Службы национальной безопасности, главы налоговой службы, губернатора Ширакской области, а также возглавлял контрольную службу экс-президента президента Сержа Саргсяна.

Ранее сообщалось, что Саркисян подписал указ о массовой отставке министров.