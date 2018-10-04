Time составил портрет обвинившей Кавано в сексуальном харассменте из ее показаний

Журнал Time представил новую обложку выпуска, на которой размещен портрет обвинившей кандидата на пост в Верховный суд США Бретта Кавано в сексуальном насилии Кристин Блэзи Форд. Однако это не фотография, образ женщины создан из слов ее речи перед сенатом США, где она свидетельствовала против Кавано.

Новый выпуск еженедельника выйдет 15 октября. Как отмечается на сайте издания, номер расскажет, «как показания Кристин Блэзи Форд изменили Америку». На карту поставлено возможное продвижение Бретта Кавано на пост в Верховный суд, которое может повлиять на судебные решения на десятилетия вперед, а также на веру нации в американскую судебную систему, поясняет Time.

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Профессор психологии и мать двоих детей Кристин Блэзи Форд 27 сентября выступила с речью перед американским сенатом. Во время дачи показаний Форд обвинила Кавано в сексуальном насилии 36-летней давности. По ее словам, на нее напали двое парней в гостях у знакомых, после они повалили ее на кровать, при этом один из них пытался снять с нее одежду. По утверждениям женщины, последний из мужчин был Бретт Кавано.

Как отмечает журнал, случай с обвинившей Кавано в харассменте станет сигналом «бесчисленным жертвам», которые борются с сомнениями в том, говорить или нет.

Ранее стало известно, что Белый дом не нашел подтверждений обвинениям в адрес Кавано.