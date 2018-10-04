Посольство России в Британии отреагировало на обвинения в «кибератаках ГРУ»

Пресс-секретарь посольства России в Лондоне заявил, что заявления британского МИДа о кибератаках по всему миру, якобы организуемых Россией, являются дезинформацией британского и мирового общественного мнения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва неоднократно предлагала Лондону консультации экспертов по кибербезопасности, однако британская сторона отказалась от такого диалога.

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«Данное заявление является безответственным. Оно уже по традиции не подкреплено никакими доказательствами и является еще одним элементом антироссийской кампании, проводимой британским правительством», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Британии обвинили ГРУ в «кибератаках по всему миру».