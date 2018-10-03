Глава МИД Венгрии рассказал Лаврову о постоянном нарушении прав венгров на Украине

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о нарушении прав венгерского меньшинства на Украине, передает РИА «Новости».

Таким образом Сийярто прокомментировал его внесение в базу данных «Миротворца». Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в настоящее время «есть и более серьезная проблема».

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«Уже обеспеченные права венгерского населения в Украине постоянно нарушаются. Мое включение в список — это не проблема, намного большая проблема то, что закон об образовании, который нарушает права венгерского национального меньшинства, все еще не пересмотрен», — заявил Сийярто.

Он добавил, что Венгрия заинтересована в добрососедских контактах с Украиной, однако президент и правительство Украины свели на нет хорошие отношения между странами.

В 2017 году сообщалось, что Венгрия потребовала от Украины полностью отменить закон об образовании.