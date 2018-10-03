Путин заявил, что хотел бы завершения «мракобесия» вокруг «российского вмешательства» в выборы в США

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы, чтобы «мракобесие» вокруг предполагаемого российского вмешательства в выборы в США закончилось. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания на форуме «Российская экономическая неделя», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы государства, он бы также хотел, чтобы во внутриполитических элитах США восстановился баланс, такой, же как на нефтяном рынке.

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Кроме того, Путин отметил, что выборы в США не должны влиять на отношения между Москвой и Вашингтоном и на ситуацию в мире.

Ранее президент России прокомментировал отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пленарного заседания РЭН.