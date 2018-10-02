Губернатор Курганской области решил покинуть пост

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин решил оставить пост, поскольку переходит на другую работу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт правительства региона.

«Алексей Кокорин сегодня, 2 октября, принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы», — говорится в сообщении.

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При этом не уточняется, на какую именно работу переходит глава региона.

Алексей Кокорин возглавлял область с 2014 года.