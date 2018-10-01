Прокурор США назвала дело о харассменте Кавано «слабым»

Прокурор по делу о сексуальном насилии, обвинения в котором предъявлены кандидату на пост верховного судьи США Бретту Кавано, назвала его «слабым», сообщает USA Today.

На прошлой неделе сенат США для допроса свидетелей по делу Кавано утвердил прокурора Рейчел Митчелл. По ее словам, такие обвинения Кристин Блэзи Форд в том, что Бретт Кавано напал на нее на вечеринке в загородном доме в 1982 году, как правило, «невероятно трудно доказать», отмечается в материале.

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27 сентября женщина давала показания перед сенатом, где рассказала о том, что несколько десятков лет назад на одной из вечеринок двое парней повалили ее на кровать и пытались снять одежду. Одним из них, по ее словам, был Бретт Кавано — кандидат на пост Верховного судьи. Сам Кавано отрицает эти обвинения.

Однако «этот случай еще слабее», написала прокурор в пятистраничном отчете для сената. Как уточнила Митчелл, Форд опознала других свидетелей того события, однако они либо опровергли ее утверждения, либо не подтвердили их.

В заключение Митчелл сказала, что серьезный прокурор вряд ли будет возбуждать это дело на основании представленных доказательств. При этом прокурор отметила, что Форд, которая обвиняет Кавано в насилии, дала противоречивые показания и «изо всех сил пыталась вспомнить важные недавние события, связанные с ее обвинениями», что «вызывает дополнительные вопросы о ее памяти».

Кандидатуру Бретта Кавано на пост в Верховный суд США выдвинул американский президент Дональд Трамп.

Ранее СМИ узнали, что Белый дом запретил ФБР расследовать групповое изнасилование с участием Кавано.