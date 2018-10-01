Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на итоги референдума о переименовании Македонии, сообщает РИА «Новости».

На референдуме о переименовании Македонии более 90% жителей страны высказались в поддержку этого решения, однако явка составила около 35% — по законам страны такой результат является недостаточным, чтобы итоги голосования были официально признаны.

Реклама

Столтенберг отметил, что «двери НАТО открыты» для Македонии, однако прежде национальные процедуры должны быть завершены.

«Я приветствую голосование «за» на референдуме. Я призываю всех политических лидеров и партии действовать конструктивно и ответственно, чтобы использовать эту историческую возможность», — отметил он.

Ранее итоги референдума по переименованию Македонии прокомментировали в МИД Греции.