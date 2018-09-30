Норвежская делегация посетила Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал о визите делегации из Норвегии в Крым, передает РИА «Новости».

По его словам, норвежская делегация была поражена темпами развития Крымского полуострова. Он отметил, что особый интерес у норвежцев вызвал новый терминал международного аэропорта Симферополя и строительство дорог на полуострове.

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«Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», — сказал Гемпель.

Как отмечается, визит делегации из Норвегии продлится с 30 сентября по 6 октября. В ее состав вошли общественники, научные деятели, работники сельского хозяйства и предприниматели.

Ранее сообщалось, что делегация из США после визита в Крым признала законность референдума.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.