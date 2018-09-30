Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму своему коллеге из Абхазии Раулю Хаджимбу по случаю Дня победы и независимости страны. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

В телеграмме российский лидер отметил успехи Абхазии в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности, которые были достигнуты страной после провозглашения независимости.

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Также Путин подчеркнул, что Россия будет и далее намерена оказывать помощь властям и народу Абхазии в решении стоящих перед ними задач.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии приглашал Путина и Медведева на юбилей признания республики.

26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии. Также независимость республики признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.