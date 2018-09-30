МИД КНДР раскритиковал СБ ООН за санкции

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что санкции СБ ООН не изменились, несмотря на прекращение ядерных испытаний со стороны КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Северная Корея прекратила ядерные испытания год назад.

Он также добавил, что Совет Безопасности ООН принял множество резолюций в отношении КНДР.

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Ли Ён Хо подчеркнул, что в резолюциях СБ ООН «ни одно слово не было изменено», несмотря на прекращение испытаний.

Ранее Ли Ён Хо заявил, что санкции не поставят Северную Корею на колени.

По его словам, санкции лишь увеличивают недоверие к США.