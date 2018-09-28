Грузинский премьер обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии на Генассамблее ООН

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время выступления на Генассамблее ООН обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии и заявил, что будущее его страны — вместе с республиками, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премьера.

Бахтадзе заявил, что грузинская сторона желает решить спор о независимости регионов «на основании принципов суверенитета, территориальной целостности, защиты прав человека, уважения принципов международного права».

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«Сегодня я с этой трибуны хочу обратиться к нашим абхазским и осетинским согражданам. Каждое достижение Грузии — ваше достижение… Мы видим наше будущее только вместе с вами», — сказал Бахтадзе.

Он также добавил, что жители Абхазии и Южной Осетии должны получать возможность использовать все блага, которые есть у граждан Грузии — образование, медицину, безвизовый режим с Евросоюзом.

«Хочу еще раз обратиться к России — не мешайте и не препятствуйте нашим мирным инициативам», — заявил Бахтадзе.

Ранее глава Южной Осетии назвал условие диалога с Грузией.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.