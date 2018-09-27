Иордания намерена открыть границу с Сирией

Министр иностранных дел королевства Иордания Айман Сафади заявил, что страна намерена открыть границу с Сирией. Слова министра передает РИА «Новости».

Сафади подчеркнул, что в данный момент стороны обсуждают технически детали.

«Мы в принципе хотим открыть границы, технический комитет сейчас проводит встречи, чтобы согласовать детали, что позволит открыть границы», — сказал Сафади.

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Министр подчеркнул, что Иордания изначально не закрывала границы с Сирией, по его словам, это пришлось сделать из-за развития ситуации в стране.

«Как только мы договоримся о деталях, мы двинемся дальше», — резюмировал Сафади.

Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под контроль главный переход на границе с Иорданией.