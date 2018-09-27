Трамп отказался встречаться с Трюдо из-за его неуступчивости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что отказался от встречи с канадским премьером Джастином Трюдо на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что журналисты задали Трампу соответствующий вопрос во время пресс-конференции. Президент подтвердил отказ от встречи.

Реклама

«Да, я это сделал. Потому что тарифы слишком высоки», — сказал Трамп.

Он добавил, что Трюдо не хочет идти на уступки.

Ранее сообщалось, что Трюдо провел «конструктивные переговоры» с президентом США Дональдом Трампом.