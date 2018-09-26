Украинская делегация в ООН угрожала «достать» правозащитника из Крыма

Украинская делегация угрожала российским правозащитникам, представляющим интересы Крыма в Совете по правам человека ООН. Об этом рассказал представитель Республики Крым Александр Молохов, передает РИА «Новости».

По его словам, один из представителей украинской делегации после окончания заседания и персонально высказал в адрес другого правозащитника Сергея Пинчуку угрозу, сказав, что они его «достанут».

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Он также уточнил, что украинский делегат сделал неприличный жест одним пальцем.

Это произошло после того как Молохов выступил с докладом, в котором уделил внимание «крымским санкциям» со стороны США, ЕС и Украины, а Пинчук призвал страны — участницы ООН оказать давление на Украину.

По словам Молохова, Украина была не готова к такому выступлению, представители растерялись и не воспользовались правом реплики.

«Это, с одной стороны, оставило определенный осадок, а с другой стороны, значит, мы своими выступлениями задели их за живое», — сказал Молохов.

Ранее сообщалось, что доклад представителя Крыма о действиях Украины шокировал ООН.