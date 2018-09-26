Лавров встретил появление Порошенко в ООН шуткой про туалет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на появление украинского президента Петра Порошенко в комнате российской делегации в ООН, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что украинский лидер по пути на одно из мероприятий перепутал двери и вошел в помещение, которое выделили для встреч российскому министру. Поняв ошибку, Порошенко спешно покинул комнату, отказавшись отвечать на вопросы журналистов из России. Он также назвал их «фейк-ньюс».

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«Наверное, с туалетом перепутал», — прокомментировал Лавров.

Ранее Лавров упал на форуме «Россия — страна возможностей» и пошутил об этом.