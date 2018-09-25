Явлинский прокомментировал итоги губернаторских выборов

Разговоры о поражении власти и провале на этих выборах администрации президента, о том, что у власти появились электоральные проблемы и т.п., создают видимость легитимности российских выборов в целом и таким образом продолжают операцию от 18 марта под названием «плебисцит», заявил Григорий Явлинский, комментируя итоги губернаторских выборов.

«Потому что если в России есть выборы, есть волеизъявление, значит, Собянин — на самом деле избранный мэр Москвы, а Путин — на самом деле избранный президент России. Неплохой результат, ради которого точно можно пожертвовать и Орловой, и Шпортом. Раз уж получился такой сбой, их согласились принести в жертву, чтобы показать, что у нас есть выборы, которых нет», — считает Явлинский.

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Произошедшее в минувшее воскресенье показывает, что режим движется в лучшем случае к однопартийной системе с разрешенными фракциями под эгидой вечного Путина, полагает политик.

По его словам, в худшем же случае речь идет о движении к политическому устройству в форме ультраконсервативной капсулы, отгороженной от мира, с Путиным во главе. Ну или, например, с Шойгу.