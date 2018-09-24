Опрос: большинство японцев против мирного договора с Россией без предварительных условий

Около 75% жителей Японии против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий. Данные исследования общественного мнения приводит японская газета «Иомиури».

Отмечается, что три четверти японцев поддерживают курс правительства своей страны на первоочередное решение территориального вопроса и лишь потом на заключение мирного договора с Россией.

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Подчеркивается, что за мирный договор без предварительных условий высказались лишь 14% жителей Японии.

Ранее президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор между Россией и Японией без предварительных условий до конца текущего года.