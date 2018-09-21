На главу Антикоррупционного бюро Украины завели дело из-за Омеляна

Представители украинской прокуратуры сообщили о том, что в отношении директора национального антикоррупционного бюро страны Артема Сытника было заведено уголовное производство в связи с возможным разглашением данных расследования, передает РИА «Новости».

Отмечается, что решение о возбуждении дела было принято в связи с заявлением министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который является автором идеи о разрыве железнодорожного сообщения с Россией, в котором он заявил, что был предупрежден Сытников о грозящем обыске.

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«САП зарегистрировано уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором НАБУ. Речь идет о вчерашнем заявлении подозреваемого Омеляна В.В. относительно заблаговременного сообщения ему указанным должностным лицом о запланированном проведении обыска по месту его жительства», — заявили в прокуратуре.

Сообщается также, что уголовное производство было открыто на фоне того, как прокуратура обвинила НАБУ в прослушивании своих разговоров.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в коррупции Омелян отправился в командировку в Германию.