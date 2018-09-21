Пескова спросили о возможной новой встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, возможна ли новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости».

«Пока никаких наметок нет», — сказал Песков, говоря о новой встрече Путина и Трампа.

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Накануне США внесли в «черный список» 33 россиян, которые связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором».

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов России и США.

Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы СМИ.

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