Аваков публично проигнорировал Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков стал единственными из состава правительства страны, кто не встал со своего места в ходе выступления президента Петра Порошенко. Об этом сообщает «Главком».

20 сентября Порошенко выступил в Верховной раде Украины, где также присутствовали члены кабинета министров.

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Как отмечает издание, когда Порошенко закончил произносить послание к парламенту, все члены правительства встали и приветствовали президента аплодисментами. Единственным, кто остался сидеть, стал Аваков.

Корреспондент издания также отметил, что в ходе всего выступления президента глава МВД не проявлял к ней особого интереса и разговаривал по телефону.

Ранее сообщалось, что Порошенко лишен почетного гражданства Вероны.