Мун Чжэ Ин предложит закончить войну в Корее в 2018 году

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын намерен продолжать процесс денуклеаризации и заинтересован в проведении второго саммита с США, передает РИА «Новости».

По словам Мун Чжэ Ина, глава Северной Кореи передал американскому президенту Дональду Трампу послание. Президент Южной Кореи пообещал вручить его лидеру США во время своего визита в страну.

Реклама

«Цель состоит в подписании декларации о прекращении войны в течение этого года, я обсужу это с президентом Трампом», — заявил Мун Чжэ Ин.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР подарил президенту Южной Кореи две тонны грибов.