Глава ПАСЕ обвинила Россию в дисбалансе Совета Европы

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что российская сторона создала дисбаланс в работе уставных органов организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Паскье, российская сторона не участвует в работе ПАСЕ с 2014 года, а места, зарегистрированные для ее делегации, пустуют.

Реклама

«Эта ситуация создала дисбаланс в составе двух уставных органов Совета Европы — Комитета министров с полноправными представителями России и ПАСЕ», — сказала Паскье.

Ранее источник в Совете Федерации рассказал, что российская сторона не будет делать взнос в бюджет Совета Европы до конца этого года.