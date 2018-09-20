Telegraph: консерваторы предложат Мэй покинуть свой пост в 2019 году

Депутаты Консервативной партии Великобритании предложат премьер-министру Терезе Мэй покинуть свой пост «после марта 2019 года». Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на служебную записку, в которой перечислены имена потенциальных кандидатов в премьеры.

Март 2019 года является крайним сроком по проведению Brexit — выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Реклама

В издании отметили, что документ, который попал в их распоряжение, оценивает шансы каждого из кандидатов занять должность премьер-министра.

В частности, составители записки сомневаются, что бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сможет стать новым премьером, так как «фаворит никогда не приходит первым», а нового главу МИДа Джереми Ханта, наоборот, называют «темной лошадкой».

Ранее сообщалось, что Мэй выдвинула ультиматум по Brexit.