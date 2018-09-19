Памфилова расплакалась в ходе обсуждения ситуации с выборами в Приморье

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова расплакалась в ходе обсуждения ситуации с выборами губернатора в Приморье, сообщает сайт kp.ru.

Ранее Памфилова назвала «ударом под дых» выборы в Приморье. ЦИК порекомендовал признать итоги выборов главы Приморья недействительными в связи с многочисленными нарушениями.

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По словам Памфиловой, такая ситуация перечеркнула работу комиссии.

«Вы знаете, как обидно было — взяли и перечеркнули всю работу. <...> Это просто не передать», — заявила Памфилова, пытаясь сдержать слезы.

По ее мнению, комиссии стоило работать на упреждение подобных ситуаций.

Ранее глава ЦИК заявила, что третьего тура выборов в Приморье не может быть, поскольку все итоги голосования аннулированы.