Памфилова расплакалась в ходе обсуждения ситуации с выборами в Приморье
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова расплакалась в ходе обсуждения ситуации с выборами губернатора в Приморье, сообщает сайт kp.ru.
Ранее Памфилова назвала «ударом под дых» выборы в Приморье. ЦИК порекомендовал признать итоги выборов главы Приморья недействительными в связи с многочисленными нарушениями.
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По словам Памфиловой, такая ситуация перечеркнула работу комиссии.
«Вы знаете, как обидно было — взяли и перечеркнули всю работу. <...> Это просто не передать», — заявила Памфилова, пытаясь сдержать слезы.
По ее мнению, комиссии стоило работать на упреждение подобных ситуаций.
Ранее глава ЦИК заявила, что третьего тура выборов в Приморье не может быть, поскольку все итоги голосования аннулированы.