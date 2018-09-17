Глава ЦИК: выборы в Приморье состоялись

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора в приморском регионе состоялись. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Памфиловой, до последнего момента о жалобах и замечаниях, связанных с голосованием, ничего не сообщалось.

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«В том, что выборы состоялись, нет никаких сомнений — то есть у нас нет никаких оснований считать, что они не состоялись», — заявила Памфилова.

Она добавила, что вопрос заключается в признании результатов голосования. Памфилова заявила, что ЦИК внесет ясность после изучения всех материалов, имеющих отношение к выборам главы Приморья.

Ранее Памфилова заявила, что подконтрольное ей ведомство берет тайм-аут для того, чтобы познакомиться с поступившими по выборам в Приморье обращениями.