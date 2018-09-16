В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана

Пресс-служба Кремля сообщила, что в понедельник, 17 сентября, президент Турци Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и другие мировые проблемы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом.

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«Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее в турецком МИДе также называли темы переговоров лидеров стран. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона видит ухудшение ситуации в сирийском Идлибе. Он отметил, что Турция хочет решить эту проблему «в тесном контакте» с Россией.