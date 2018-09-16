Абэ напомнил Путину о территориальном вопросе

Японский премьер-министр Синдзо Абэ во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным озвучил ему позицию Японии по территориальному вопросу и мирному договору, передает NHK.

Как отмечается, данное заявление он сделал в ходе предвыборных телевизионных дебатов.

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«Я озвучил нашу позицию президенту России Владимиру Путину, что вначале нам необходимо разрешить территориальный спор и только потом — проблему мирного договора», — сказал Абэ.

Он также подчеркнул, что говорил Путину об этом и до предложения российского лидера о заключении мирного договора с Японией.

По словам японского премьера, Путин пообещал Абэ «обязательно решить проблему» спорных территорий — Курильских островов.

Ранее сообщалось, что Абэ готов еще раз встретиться в Путиным до конца года.