Соперник Поклонской объяснил объединение комиссий в Госдуме

Депутат Госдумы Отари Аршба, возглавлявший комиссию по этике, объяснил ситуацию с их реорганизациями. Об этом сообщает НСН.

Накануне стало известно, что две комиссии в Госдуме — по этике и по контролю за доходами — будут объединены. Последнюю возглавляла депутат Наталья Поклонская.

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«Я могу сказать только одно, разговоры об этом шли давно. В третьем созыве я возглавлял подобного рода комиссию, и там были собраны все вопросы. В том числе мандатные, вопросы этики. Речь идет не об упразднении, а об объединении», — сказал Аршба.

По его словам, функционал обеих комиссий пересекался. Аршба также подтвердил, что претендентами на пост главы объединенной комиссии являются он и Поклонская. Окончательное решение по кандидатуре примет президиум фракции «Единой России».

Ранее Наталья Поклонская прокомментировала объединение комиссий. Она отметила, что такое решение не стало для нее сюрпризом.