В «ЕР» пообещали рассмотреть кандидатуру Поклонской на пост главы новой комиссии

Руководитель фракции «Единая Россия» («ЕР») Сергей Неверов заявил, что депутат Наталья Поклонская будет рассматриваться на позицию главы новой комиссии. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Поклонская лишится позиции главы комиссии по контролю за достоверностью деклараций депутатов. Отмечалось, что ее планируется объединить с комиссией по депутатской этике.

Реклама

Неверов отметил, что вторым кандидатом на пост главы новой объединенной комиссии станет Отари Аршба, нынешний руководитель комиссии по этике.

«Они оба рассматриваются как кандидаты на должность главы новой объединенной комиссии Госдумы», — подчеркнул Неверов.

Решение о новом руководителе будет приниматься президиумом фракции «ЕР».