Депутат рассказал, сколько часов составлял законопроект о дуэльном кодексе

Депутат Государственной думы Сергей Иванов заявил, что потратил «часа два» на составление законопроекта о введении в России дуэльного кодекса. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Я его только переработал. Это Дуэльный кодекс Российской империи издания 1912 года... На его составление я потратил часа два наверное, не больше», — сказал Иванов.

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Он отметил, что необходимость в новом законе появилась из-за «тенденции» муниципальных и государственных служащих вызвать на дуэль граждан, которые критикуют их поступки на служебном посту. По его словам, существует необходимость, чтобы это происходило «в рамках каких-то правил».

Иванов подчеркнул, что внесение законопроекта должно заставить некоторых чиновников вспомнить, что в России «социальное и правовое государство» и им не следует угрожать гражданам «различными физическими методами воздействия».

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект дуэльного кодекса.