США призвали критически относиться к публикациям о вине России в «акустических атаках» на Кубе

Официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт призвала скептически относиться к публикациям о якобы причастности России к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе и в Китае, передает РИА «Новости».

«Мы видели волну новостей, где вина возлагалась на российские власти со ссылкой на неназванных американских чиновников. Я бы попросила всех сейчас отнестись к заявлениям этих чиновников очень скептически. Как вы должны знать, расследование продолжается», — сказала Науэрт.

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Ранее сообщалось, что спецслужбы США подозревают Россию в причастности к «акустическим атакам» на дипломатов на Кубе и в Китае.

Как отмечалось, у США пока нет доказательств для официального обвинения России.