Пашинян заявил о «заговоре олигархов» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил главам правоохранительных служб провести рейды у чиновников в связи с «заговором олигархов». Об этом сообщается в фейсбуке премьера.

По его словам, публикация аудиозаписи разговора глав спецслужб является заговором.

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Он также добавил, что дал силовикам два часа на то, чтобы «найти заговорщиков».

Пашинян подчеркнул, что спецслужбы должны провести рейды и у олигархов.

Ранее сообщалось, что на особняк бывшего председателя кассационного суда Армении Армана Мкртумяна напали люди, вооруженные автоматами.