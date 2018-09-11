Главы МИД Южной Кореи и Японии обсудили КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно обсудил со своей южнокорейской коллегой Кан Гён Хва ситуацию вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщается на сайте МИД Южной Кореи.

«Стороны провели подробный обмен мнениями об инициативах по продвижению денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, министры также поговорили об укреплении стратегических контактов между Японией и Южной Кореей.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявила, что КНДР необходима мотивация для осуществления денуклеаризации Корейского полуострова.