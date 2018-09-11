Ушаков прокомментировал информацию о «завербованном» российском дипломате

Помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о «завербованном» Великобританией российском дипломате, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, он ничего не слышал о данном дипломате.

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Ранее СМИ сообщили, что подозреваемых в отравлении нервно-паралитическим ядом «Новичок» бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери идентифицировали с помощью «завербованного» британской разведкой МИ-6 российского дипломата.

Как отмечалось, у дипломата было кодовое имя «Аполлон».